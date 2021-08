Libano: Papa alla comunità internazionale, 'gesti concreti'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 04 AGO - Ad un anno dall'esplosione al porto di Beirut, Papa Francesco lancia "un appello alla comunità internazionale chiedendo di aiutare il Libano a compiere un cammino di resurrezione con gesti concreti, non con parole soltanto". Per questo, ha detto al termine dell'udienza generale, "auspico che sia proficua la conferenza in via di svolgimento" dedicata appunto al Libano e promossa da Francia e Nazioni Unite. "Cari libanesi - ha aggiunto - il mio desiderio di venire a visitarvi è grande e non mi stanco di pregare perché il Libano torni ad essere un messaggio di fratellanza e di pace per tutto il Medio Oriente". (ANSA).