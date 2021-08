Picchia la moglie in hotel a Rimini. la figlia 12enne scende in strada e lo fa arrestare

Litigio tra coniugi in un hotel a Rimini che culmina con l’uomo che picchia violentemente la moglie. A chiedere aiuto, e a far arrestare il padre, è la figlia dodicenne della coppia che, spaventata, è scesa in strada e ha chiamato la Polizia. E’ successo la notte scorsa a Rimini.

La telefonata della ragazzina alla centrale operativa è arrivata intorno all’una di notte. Piangendo ha chiesto aiuto perchè il padre stava picchiando la madre. I poliziotti l’hanno trovata in strada in lacrime. Davanti agli agenti, entrati in stanza in albergo, l’uomo - un 35enne italiano - ha inizialmente negato litigio e aggressione ma la donna è apparsa, secondo quanto ricostruito, provata e con segni di violenza sul viso. La vittima avrebbe poi trovato il coraggio di raccontare agli agenti quanto accaduto, riferendo di diversi episodi pregressi di violenza, sia fisica sia verbale, anche in presenza dei figli minori. Sul corpo aveva segni di percosse precedenti. Ha riferito di non aver mai denunciato il marito temendo per la propria incolumità e per quella dei bambini. La donna è stata quindi accompagnata in pronto soccorso, mentre l’uomo - con precedenti penali - è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere.

