(ANSA) - BRUXELLES, 04 AGO - La Commissione europea ha annunciato la firma di un accordo con una casa farmaceutica per fornire ai Paesi dell'Unione fino a 200 milioni di dosi del vaccino Novavax nel quarto trimestre di quest'anno e nei prossimi due anni. Lo ha reso noto lo stessa Commissione. L'intesa diventerà operativa non appena Novavax sarà giudicato "sicuro ed efficace" dall'Ema, si legge in una nota. (ANSA).