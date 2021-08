Bianchi: "Ci impegniamo perchè la scuola apra in presenza a settembre" (con pass obbligatorio per tutto il personale)

Nell’articolo 1 del dl si sottolinea «con solennità», il ritorno in presenza «per assicurare il ritorno a scuola come comunità»: «Al punto 2 si danno le regole di sicurezza: sono quelle che ci ha dato il Cts: è fatto obbligo di usare le mascherine, tranne da parte dei bambini di meno dei 6 anni e per lo svolgimento di attività sportive. E' raccomandato il rispetto di distanza di 1 metro laddove sia possibile. Questo provvedimento è stato accompagnato da una lunga azione del ministero, avviata fin da maggio. Investiamo quasi 2 miliardi per la riapertura": così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in conferenza stampa.

Tutto il personale della scuola e dell’università, «al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione», dovrà avere ed esibire il Green pass. «Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato». E’ quanto prevede la bozza del decreto sull'obbligo del green pass per la scuola e l’università in discussione al Cdm.

«E' stata prevista l’introduzione del Green pass. Il mondo della scuola ha reagito meglio alla vaccinazione, con più convinzione, oltre l’86% del personale è vaccinato, in alcune Regioni i numeri sembrano più bassi ma molti non hanno detto di essere insegnanti quindi stimiamo essere intorno al 90% Con questo provvedimento abbiamo dato mandato al commissario Figliuolo di predisporrre un piano di screeening della popolazione scolastica: l’appello è a tutte le famiglie di proseguire nella vaccinazione dei ragazzi, tutti dobbiamo tornare a vivere la sucola in presenza, la vaccinazione è il modo per farlo. Si farà uno screening per garantire la continuità dell’azione espressa oggi con tanta forza». Lo ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.