Da domani green pass anche in Senato

Dal prossimo 6 agosto, seguendo le regole valide per tutti, in Senato viene introdotta l’esibizione delle certificazioni Covid-19 previste dal decreto legge del 23 luglio. A stabilirlo è stato il Collegio dei Questori di Palazzo Madama che si è riunito nella giornata odierna.

La deliberazione del Collegio si colloca in linea con quella della Camera dei deputati ed in coerenza con l’indirizzo seguito fin dall’inizio dell’emergenza pandemica, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico. Entrando nel dettaglio della delibera dei Senatori Questori Antonio De Poli, Paolo Arrigoni e Laura Bottici, l’obbligo della certificazione verde Covid-19 sarà previsto nei seguenti casi: per l’accesso ai servizi mensa di Palazzo Madama con consumazione al tavolo, al chiuso; per la partecipazione ad iniziative istituzionali e culturali, convegni, congressi, conferenze stampa e altri eventi aperti al pubblico e, infine, per l’accesso alla Biblioteca 'Giovanni Spadolini e all’Archivio storico.

