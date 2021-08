Mims sblocca progetto stazione metro C di Piazza Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il Commissario Straordinario, Maurizio Gentile "ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e alle altre istituzioni coinvolte la conclusione della conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo della linea C della metropolitana di Roma (fino alla Stazione di piazza Venezia)". Lo comunica il Mims. "Dopo cento giorni dalla sua nomina da parte del Governo, il 16 aprile, il Commissario ha sbloccato il progetto di un'opera ferma da lungo tempo, concludendo la Conferenza dei servizi in poche settimane". "Bene lo sblocco della metro C a piazza Venezia. Il nostro progetto presentato a gennaio è stato finalmente approvato grazie al Commissario richiesto da noi. Una bella notizia per Roma", ha commentato su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. (ANSA).