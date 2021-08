Russia: bloccati i siti legati al dissidente Khodorkovsky

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 05 AGO - Un gruppo per i diritti umani e due media collegati all'oppositore del Cremlino Mikhail Khodorkovsky hanno denunciato il blocco dei siti web da lui ispirati, a seguito di pressioni da parte delle autorità. L'opposizione russa afferma che si starebbe intensificando una campagna di intimidazione contro i media indipendenti e i dissidenti in vista delle elezioni parlamentari di settembre, ma il Cremlino ha respinto queste affermazioni. Ieri sera, il 'cane da guardia' russo di Internet Roskomnadzor ha limitato l'accesso ai siti Web di Open Media e MBKh Media, nonché al sito Web del gruppo per i diritti umani Pravozashchita Otkrytki a seguito di una richiesta dei pubblici ministeri. Oggi i media e il gruppo per i diritti hanno dichiarato di volerli oscurare per proteggere le persone che ci lavorano. Veronika Kutsyllo, ex caporedattore di MBKh Media, ha affermato che i rischi sono "troppo grandi" per consentire ai media di continuare a operare. "Il paese sta rapidamente precipitando in un'incredibile oscurità feudale", ha scritto su Facebook. (ANSA).