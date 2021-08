Gaffe BoJo, 'Thatcher chiuse miniere di carbone? Benemerita'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 06 AGO - Se nel Regno Unito le residue centrali a carbone in via di dismissione coprono ormai "meno del 2%, se non l'1%" della produzione energetica nazionale è "grazie a Margaret Thatcher": che negli anni '80 impose l'avvio dello smantellamento della storica rete di miniere britanniche a costo di sfidare i sindacati e mettere in ginocchio dal punto di vista sociale, economico e occupazionale intere aree del Paese. E' polemica su questo riconoscimento rivolto alla memoria della Lady di Ferro del premier Tory in carica, Boris Johnson, a margine della conclusione ieri di una visita (nelle intenzioni pacificatoria e d'incoraggiamento alla ripresa post Covid) in Scozia: territorio pesantemente colpiti a partire da quel decennio - come Galles e Inghilterra centrale - dagli effetti della politica carbonifera thatcheriana. Il richiamo al beneficio ambientale accreditato a quelle scelte - avanzato da BoJo nell'anno in cui il Regno si appresta a presiedere in partnership con l'Italia la conferenza internazionale sul clima CoP26 e sullo sfondo dei recenti impegni del suo governo in favore di un'economia più verde o di nuove misure strutturali contro l'inquinamento e la minaccia dei cambiamenti climatici - non ha mancato di suscitare un vespaio. La first minister indipendentista scozzese Nicola Sturgeon e altri esponenti del suo partito (Snp) lo hanno accusato di "rozza insensibilità" verso il destino doloroso di tanti minatori e delle loro famiglie, intimandogli di scusarsi. Mentre critiche non meno aspre sono arrivate dal Labour - pur oggi favorevole all'abbandono definitivo del carbone - per bocca sia del leader nazionale britannico, Keir Starmer, sia del first minister gallese Mark Drakeford. Secondo la Bbc, quella di Johnson è stata del resto una scivolata "gratuita" dato il contesto, che ha finito per mettere inopinatamente in imbarazzo anche molti suoi compagni di partito scozzesi. (ANSA).