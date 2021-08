Tunisia:riappare in pubblico ex premier Mechichi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 06 AGO - L'ex premier tunisino, Hichem Mechichi, è riapparso ieri in pubblico per la prima volta, dopo essere stato silurato il 25 luglio scorso dal presidente della Repubblica, Kais Saied, nell'atto di presentare la documentazione riguardante i suoi redditi presso l'Autorità tunisina per la lotta alla corruzione (Inlucc). Lo ha documentato la stessa Inlucc pubblicando diverse foto di Mechichi intento a preparare la documentazione prevista dalla legge che obbliga gli alti funzionari tunisini a presentare all'Inlucc il loro stato patrimoniale. Nelle foto Mechichi appare in buona salute, smentendo alcune voci che avrebbero voluto l'ex premier maltrattato nelle ore immediatamente successive al suo licenziamento. Lo stesso Mechichi aveva annunciato sui social, il 26 luglio, di accettare le decisioni adottate dal capo dello Stato "augurando successo alla nuova squadra di governo". (ANSA).