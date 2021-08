Blinken, Usa preoccupati da arsenale nucleare Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 07 AGO - Il segretario di stato americano, Antony Blinken, si è detto preoccupato per il proliferare dell'arsenale nucleare della Cina. Intervenendo online ad un incontro dei ministri dell'Asean, Blinken ha sottolineato come Pechino si sia oramai nettamente discostata dalla strategia della deterrenza minima seguita negli ultimi decenni, come ha spiegato il portavoce del Dipartimento Ned Price. Lo scorso mese un rapporto dell'American Federation of Scientists concluse come la Cina stia costruendo nella regione dello Xinjang oltre 100 silos per ospitare missili a testata nucleare. (ANSA).