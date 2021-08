Covid: Cina, a Wuhan oltre 11 milioni di test

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 07 AGO - Per contenere tempestivamente l'ultima ondata di Covid-19, la città cinese di Wuhan ha raccolto oltre 11,23 milioni di campioni di test molecolari, come reso noto quest'oggi dalle autorità locali. La città ha lanciato una nuova campagna di test 'all-inclusive' il 4 agosto e sono già disponibili i risultati di 10,8 milioni di campioni. Il personale sanitario sta ancora controllando e segnalando, ha affermato Li Yang, vicedirettore del centro provinciale dell'Hubei per il controllo e la prevenzione delle malattie nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio (ora locale) nella sede provinciale di prevenzione e controllo delle epidemie dell'Hubei. A ieri, la città aveva inserito 157 comunità residenziali sotto gestione a circuito chiuso. (ANSA-XINHUA).