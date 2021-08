Incendi: in Grecia centinaia di famiglie fuori casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PEFKOFYTO, 07 AGO - Per tutta la giornata di oggi centinaia di vigili del fuoco hanno continuato la loro corsa contro il tempo per spegnere e arginare gli incendi che ancora divampano in Grecia e che hanno costretto centinaia di famiglie ad abbandonare le proprie case, mentre in Turchia con l'arrivo della pioggia si assiste ad una tregua per l'emergenza incendi che pure ha pesantemente colpito il Paese. In Grecia sono oltre 1450 i vigili del fuoco oggi in campo, assistiti da 15 velivoli, con rinforzi in arrivo da altri paesi. E qui la tregua non sembra essere all'orizzonte, considerate le previsioni meteorologiche di forti venti e alte temperature, fino a 38 gradi oggi in alcune regioni. Quest'anno gli incendi hanno colpito particolarmente duro in Grecia: sono andati distrutte molte più aree boschive che in passato, 56.655 soltanto negli ultimi dieci giorni stando allo European Forest Fire Information System, mentre la media, nello stesso periodo fra il 2008 e il 2020 era stata di 1.700 ettari. (ANSA).