Respinto il ricorso delle operatrici no-vax in ferie forzate

(ANSA) - PAVIA, 07 AGO - E' stato respinto il ricorso presentato da 10 operatrici socio-sanitarie messe in "ferie forzate" dalla cooperativa per cui lavorano, dopo essersi rifiutate di vaccinarsi contro il Covid. Il giudice Gabriele Allieri del Tribunale di Pavia nella sua ordinanza ha dato ragione all'azienda, l' "Argentum Servizi" di Milano. Le 10 oss, come riporta oggi La Provincia Pavese, svolgono in servizio in una casa di riposo di Robbio (Pavia), in Lomellina, in seguito al loro no al vaccino, confermato anche dopo i ripetuti solleciti della direzione della cooperativa, sono state messe tutte in ferie. A quel punto hanno scelto di rivolgersi alla magistratura, ma il giudice ha respinto il loro ricorso. Nell'ordinanza, tra l'altro, viene sottolineato che "potevano anche essere sospese senza stipendio". (ANSA).