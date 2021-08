Sudan: piogge e inondazioni, oltre 12 mila sfollati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliaia di case sono state danneggiate in Sudan da piogge torrenziali che hanno causato forti inondazioni, con molte strade della capitale Khartum sommerse dall'acqua, secondo quanto testimoniato da corrispondenti dell'Afp. Ad Atbara, città del nord-est - riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Suna - alcune case sono crollate a causa delle forti piogge. L'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite Ocha ha fatto sapere che circa 12 mila persone in otto dei 18 Stati del Paese sono attualmente sfollate. "Secondo quanto riferito, oltre 800 case sono state distrutte e oltre 4.400 case danneggiate", ha affermato l'ONU. L'anno scorso forti piogge hanno costretto il Sudan a dichiarare lo stato di emergenza per tre mesi, dopo che le inondazioni hanno colpito almeno 650.000 persone, con oltre 110.000 case danneggiate o distrutte. Ogni anno, da giugno a ottobre, in Sudan cadono forti piogge con frequnti inondazioni, ma nel 2020, il Nilo Azzurro, che si unisce al Nilo Bianco nella capitale sudanese Khartum, l'acqua alluvionale ha gonfiato il fiume al suo livello più alto da quando sono iniziate le rilevazioni, oltre un secolo fa. (ANSA).