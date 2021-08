Trump presenta un conto da 50 mila dollari al Secret Service

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 08 AGO - Il Secret Service, l'agenzia federale incaricata di proteggere anche gli ex presidenti, ha pagato di recente 50 mila dollari alle proprietà di Donald Trump. E' il conto per gli alloggi degli agenti incaricati della sicurezza dell'ex inquilino della Casa Bianca. Lo scrive il Washington Post. Secondo i capitoli di spesa resi noti dallo stesso Secret Service, Trump ha presentato un conto da oltre 40 mila dollari per l'uso di un alloggio a Mar-a-Lago, in Florida, dove si è trasferito dopo la presidenza. Mentre per alcuni giorni a maggio, quando si è trasferito nel suo golf club a Bedminster, in New Jersey, sono stati chiesti oltre 10 mila dollari. Non è stata resa ancora nota la spesa per i giorni successivi al 28 maggio. Secondo gli esperti legali non esiste alcuna legge che vieta a Trump di far pagare l'uso delle sue proprietà al Secret Service e non ci sono limiti di spesa. Il Washington Post scrive inoltre che l'unica altra persona protetta che ha fatto pagare il Secret Service per l'utilizzo delle sue proprietà è stato Joe Biden. Quando era vice presidente, dal 2011 al 2017 ha ricevuto oltre 171 mila dollari per l'uso di un suo cottage in Delaware. Non risultano addebiti da quando è presidente. (ANSA).