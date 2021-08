Usa: maratona in Senato per il piano Biden sulle infrastrutture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Maratona in Congresso per il varo del piano per le infrastrutture da mille miliardi di dollari targato Joe Biden. L'obiettivo è arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni al voto in Senato sul testo bipartisan frutto dell'accordo raggiunto nei giorni scorsi tra democratici e una parte dei repubblicani. Se approvato dai senatori, il piano passerà alla Camera. Per Biden sarebbe il primo vero successo della sua presidenza, raggiunto attraverso il dialogo e la mediazione col Congresso. Il piano permetterebbe lo stanziamento di "storici investimenti" per riammodernare l'America e creare posti di lavoro riscostruendo strade, ponti ferrovie, reti idriche e sviluppando la banda larga. Ma sull'esito della discussione incombe Donald Trump che minaccia rappresaglie contro i repubblicani che voteranno il piano definito dall'ex presidente "una vergogna". (ANSA).