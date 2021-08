Vlora: Decaro, Europa si ponga tema solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 08 AGO - Il "messaggio di solidarietà" che Bari e i baresi diedero in occasione dello sbarco della Vlora, l'8 agosto 1991, con a bordo circa 20 mila cittadini albanesi, quando "per la prima volta il flusso migratorio bussava" all'Italia, "è ancora attuale e, anzi, abbiamo la necessità di modificare il modo di accogliere chi arriva. È un tema che deve porsi tutta l'Europa". Lo ha dichiarato il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, in occasione delle celebrazioni per il trentennale dello sbarco della Vlora. "Bari, città di mare - ha detto Decaro - , ha visto arrivare e partire tante persone, è stata attraversata da tanti popoli e culture e ne conserva le tracce, a dimostrazione che il mare non è una frontiera ma una cerniera che unisce i popoli in amicizia e fratellanza. All'epoca, nell'agosto 1991, non eravamo preparati e l'errore del Governo fu considerare quella come un'operazione di polizia e non di protezione civile, mentre furono i baresi ad accogliere, dando un messaggio al Paese e all'Europa. Oggi - dice Decaro - dobbiamo superare gli accordi che prevedono che si deve far carico dell'accoglienza esclusivamente il Paese di arrivo, ma pensare ad una accoglienza diffusa. Noi sindaci ci proviamo e lo facciamo con quelli che prima si chiamavano Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e adesso si chiamano Sai (Sistema accoglienza e integrazione). Io credo che se riuscissimo ad accogliere in maniera diffusa, riusciremmo forse a trasformare l'accoglienza anche in integrazione". (ANSA).