Crollo galleria: consulenti pm, 75% tunnel fuorilegge

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Fino al 2020 "il 75% dei tunnel liguri era fuorilegge". Così il pool di esperti nominati dalla procura di Genova nella nuova consulenza chiesta dai pm Walter Cotugno e Stefano Puppo, coordinati dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto, nell'inchiesta sul crollo della galleria Bertè in A26 nel dicembre 2019. I tecnici già scrissero che la Bertè aveva "gravissimi ammaloramenti" in un contesto di "inadeguati monitoraggi" negli anni. Sono 21 gli indagati nell'inchiesta sulle gallerie, a vario titolo, per crollo colposo, falso, attentato alla sicurezza dei trasporti e inadempimento di contratti di pubbliche forniture (ANSA).