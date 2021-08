Gb: la regina a Balmoral, per la prima volta senza Filippo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 09 AGO - E' iniziato oggi il tradizionale soggiorno estivo della 95enne Elisabetta II nel castello di Balmoral, l'amatissima residenza ereditata dalla regina Vittoria in Scozia. La consuetudine, non interrotta neppure nell'agosto del 2020 malgrado l'emergenza Covid, si ripete secondo i canoni classici di sempre, fra riposo e impegni di lavoro o dinastici, ma per la prima volta vede la sovrana da sola: senza più il principe consorte Filippo, duca di Edimburgo, morto quasi centenario il 9 aprile scorso e celebrato da Sua Maestà nell'ultimo addio con una struggente foto di coppia d'archivio scattata proprio nel parco della proprietà scozzese. La regina ha passato come al solto in rassegna al suo arrivo un reparto della guardia reale della Balaklava Company, appartenente a 5th Royal Regiment of Scotland, e la banda del 3th Battalion preceduta dal pony delle isole Shetland che fa da mascotte all'unità: ossia il caporale (equino) Cruachan IV, con decorazione di tessuto kilt sotto la sella e grado militare riconosciuto. Il periodo di vacanza, ha confermato Buckingham Palace, sarà intervallato da una serie di appuntamenti nei quali, in veste di capo dello Stato britannico, Elisabetta riceverà ministri del governo di Boris Johnson, rappresentanti di Paesi del Commonwealth e dignitari stranieri ospiti. Prevista inoltre la presenza alternata o congiunta di vari membri della famiglia reale, a cominciare dall'erede al trono Carlo con la consorte Camilla, e dai duchi di Cambridge, William (secondo nella linea di successione alla corona) e Catherine con i figli. Fra i temi da discutere, stando a indiscrezioni di stampa, pure il dossier legato ai principi 'ribelli' Harry e Meghan, con i nuovi possibili contraccolpi proiettati dalla futura pubblicazione di un'autobiografia del fratello minore di William: ormai stabilitosi negli Usa con la moglie, il piccolo Archie e la neonata Lilibet dopo il traumatico strappo dell'anno scorso da casa Windsor. (ANSA).