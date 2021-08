Gb: protesta a Downing Street per salvare l'alpaca Geronimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Decine di animalisti hanno manifestato oggi davanti a Downing Street per cercare di salvare la vita a Geronimo, un alpaca risultato positivo alla tubercolosi bovina che deve essere abbattuto. Lo riporta la Bbc. Negli ultimi giorni Geronimo è diventato una star del web e oltre 100.000 persone hanno firmato una petizione che chiede a Boris Johnson di salvarlo. Persino il padre del premier britannico si è unito alla campagna per graziarlo. La proprietaria Helen Macdonald, che è una veterinaria e ha importato l'animale dalla Nuova Zelanda, sostiene che i test abbiano dato falsi positivi. Ma il portavoce del premier Boris Johnson ha insistito sul fatto che la decisione non sarà revocata poiche' il ministro per l'ambiente George Eustice ha "analizzato tutti i dati". La scorsa settimana Macdonald ha perso il suo ultimo appello per salvarlo all'Alta Corte e ora il Department of Food, Environment and Rural Affairs ha firmato l'ordine di esecuzione. La proprietaria ha già detto che non intende infrangere la legge quando i funzionari del dipartimento arriveranno nella sua fattoria per sopprimere Geronimo ma "non renderà le cose facili". "Non li aiuterò a uccidere un animale che non deve essere ucciso", ha dichiarato. (ANSA).