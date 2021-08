Nuova foto di Latifa in Europa,stop a campagna per liberarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - La campagna per liberare Latifa, la figlia del sovrano di Dubai, è stata chiusa dopo la pubblicazione su Instagram dell'ennesima foto della principessa in vacanza in Europa. Lo riporta la Bbc. L'immagine, postata come le altre scattate a Madrid e Dubai, è stata postata dall'amica Sioned Taylor e ritrae le due giovani in Islanda assieme al cugino della principessa, Marcus Essabri. All'inizio dell'anno la Bbc aveva pubblicato un video in cui Latifa, 35 anni, denunciava di essere tenuta prigioniera da suo padre suscitando l'indignazione della comunità internazionale con le Nazioni Unite che chiedevano una prova che fosse ancora viva. Da allora sono emerse diverse foto della principessa, all'aeroporto di Madrid, in un centro commerciale e in un ristorante di Dubai. Fino a ieri, quando la campagna Free Latifa, dopo aver visto la foto, ha rilasciato una dichiarazione confermando che la reale emiratina aveva incontrato il cugino in Islanda. "Dopo l'incontro... è stato deciso che il passo più appropriato in questo momento è chiudere la campagna Free Latifa", si legge un comunicato. "Lo scopo principale della campagna era vedere Latifa libera di scegliere la vita che desidera", si legge ancora . "Abbiamo chiaramente fatto molta strada verso il raggiungimento di questo obiettivo". (ANSA).