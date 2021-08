Russia: procedimento penale contro due alleati di Navalny

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 10 AGO - Un procedimento penale è stato aperto contro Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, alleati di Alexei Navalny, per aver raccolto donazioni per la Fondazione Anti-Corruzione (FBK) e il Navalny Staff (entrambi designati come organizzazioni estremiste e agenti stranieri in Russia). Lo ha detto il portavoce del Comitato Investigativo Russo Svetlana Petrenko secondo quanto riportato da Interfax. "Il dipartimento investigativo principale del Comitato Investigativo ha aperto un caso penale contro Leonid Volkov, Ivan Zhdanov e altre persone. Sono implicati in un crimine definito dalla parte 1 dell'articolo 282.3 del codice penale russo (la raccolta di donazioni e la fornitura di servizi finanziari deliberatamente destinati a finanziare un'organizzazione estremista)", ha detto Petrenko. Pur consapevoli che FBK e lo staff di Navalny sono stati designati come estremisti, Volkov e Zhdanov hanno proseguito con la loro attività illegale e hanno organizzato la raccolta di donazioni sollecitando il pubblico in generale a sostenere la 'squadra Navalny' e a donare fondi alle entità, fornendo appositi link", ha precisato. (ANSA).