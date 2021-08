A partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. E’ quanto scrive il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo in una lettera indirizzata alle Regioni con la quale chiede di «predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini» in questa fascia d’età, «anche senza preventiva prenotazione». Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

