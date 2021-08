Germania: crolla Unione, Spd mai così forte da tre anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 11 AGO - A sei settimane circa dalle elezioni che apriranno il dopo Merkel, crollano i consensi dei conservatori della Cdu-Csu in Germania: stando al sondaggio Forsa, l'Unione di Armin Laschet perde tre punti nel giro di sette giorni e precipita al 23%, mentre recuperano terreno, per la prima volta in modo davvero significativo, i socialdemocratici del vicecancelliere Olaf Scholz, che arrivano al 19% (+3), il valore migliore raggiunto dall'aprile del 2018. I Verdi della candidata Annalena Baerbock restano al 20%. (ANSA).