Il Sudan consegnerà Omar al Bashir al Tribunale dell'Aja

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KHARTOUM, 11 AGO - Il Sudan consegnerà l'ex autocrate Omar al Bashir e altri due leader alla Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja che li ricercava da più di dieci anni per genocidio e crimini contro l'umanità durante il conflitto in Darfur. "Il Consiglio dei ministri ha deciso di consegnare le persone ricercate alla Corte penale internazionale", ha detto il ministro degli Esteri sudanese Mariam al-Mahdi incontrando il nuovo procuratore generale della Cpi, Karim Khan, in visita a Khartoum. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Suna. (ANSA).