Incendi: aumentano a 42 i morti in Algeria

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Sono aumentati a 42 i morti in Algeria provocati dagli incendi boschivi che all'inizio della settimana hanno colpito la regione a est di Algeri: lo ha reso noto il premier Ayman Benabderrahmane, secondo quanto riporta il Guardian, sottolineando che il governo ha chiesto l'aiuto della comunità internazionale. Tra le vittime, come riportato ieri, ci sono anche 25 soldati. Decine di incendi sono divampati lunedì nella regione di Cabilia, 100 km a est della capitale, e in altre zone del Paese, costringendo le autorità ad inviare l'esercito per aiutare ad evacuare i cittadini. "Dietro lo scoppio simultaneo di circa 50 incendi in diverse località possono esserci solo mani criminali", ha detto ieri il ministro dell'Interno, Kamel Beldjoud, dopo una visita nella zona più colpita. La Protezione civile ha reso noto che a Cabilia sono morte sei persone e nella regione di Setif (est) un uomo di 80 anni è deceduto mentre cercava di salvare i suoi animali. Le autorità hanno segnalato lunedì notte un totale di 41 incendi, 21 dei quali intorno a Tizi Ouzou, la capitale della Cabilia. (ANSA).