Migranti: Spagna, quattro dispersi a sud delle Canarie

(ANSA) - MADRID, 11 AGO - Quattro persone che viaggiavano insieme ad almeno altre 30 su un'imbarcazione di fortuna diretta verso le isole Canarie sono cadute in mare e non sono più riemerse nel momento in cui due navi di passaggio nella zona hanno tentato di soccorrerle. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe, che cita fonti del servizio di soccorso marittimo spagnolo. La barca su cui viaggiavano i migranti si trovava a circa 328 chilometri al sud dell'isola di Gran Canaria. Una nave presente in zona si è fatta carico del primo soccorso, coadiuvata da una petroliera. Tuttavia, le cattive condizioni del mare hanno complicato l'operazione, secondo le prime informazioni disponibili. Quattro dei 30 superstiti saranno trasportati a Gran Canaria in elicottero in quanto non sono in buone condizioni di salute. Gli altri 26, tra cui ci sono diverse donne, sono in tragitto verso l'arcipelago spagnolo sulla nave che li ha soccorsi. Il servizio delle emergenze sanitarie delle isole Canarie ha riportato da parte sua lo sbarco di 71 persone a Tenerife ieri in tarda serata. Quattro di loro sono state portate in ospedale. (ANSA).