Incendio a Riomaggiore: evacuate per alcune ore 12 persone

A causa di un incendio divampato nel primo pomeriggio nello spezzino, a Riomaggiore, nella zona del Santuario di Montenero, sono state evacuate in via precauzionale 12 persone che hanno già fatto rientro nelle proprie abitazioni.

Sul posto è operativo l’elicottero di Regione Liguria e dei Vigili del Fuoco insieme ai volontari antincendio: "Anche se la situazione è in miglioramento - ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - stiamo organizzando turnazioni e presidi per monitorare l’evoluzione dell’incendio anche nelle ore notturne. Nel frattempo le persone evacuate in via precauzionale sono già rientrate a casa".