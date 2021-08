Israele: altre 1.956 case in insediamenti Cisgiordania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 12 AGO - Israele si appresta ad approvare piani per la costruzione di 1.956 case nell'Area C della Cisgiordania e anche di 863 unità abitative per palestinesi nella stessa zona. Lo ha fatto sapere - citando il ministero della difesa - l'ong israeliana 'Peace Now' secondo cui la decisione finale sarà presa in due riunioni in programma la prossima settimana. 'Peace Now' ha sottolineato che "solo" nel 2020 Israele ha approvato piani per 12.159 case nelle colonie contro 253 per i palestinesi. (ANSA).