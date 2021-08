Usa: continuano incendi nell'ovest, brucia anche il Montana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Un incendio si è abbattuto sulle città rurali del Montana sud-orientale questa notte, mentre il clima caldo e secco continua ad alimentare le fiamme in oltre dodici Stati nell'ovest degli Stati Uniti. Lo riportano i media americani. Il Richard Spring Fire, così è stato chiamato l'incendio in Montana, minaccia la riserva indiana Cheyenne e diverse migliaia di persone sono state allertate a tenersi pronte ad evacuare. Nel frattempo il Dixie Fire, iniziato in California il 13 luglio, sta minacciando una decine di piccoli centri nella Sierra Nevada settentrionale. Le fiamme finora hanno bruciato oltre 2.000 chilometri quadrati e distrutto circa 550 case e quasi distrutto la città di Grenville, in California. (ANSA).