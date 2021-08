Covid: in Puglia 361 nuovi casi e un morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 13 AGO - Oggi in Puglia sono stati rilevati 361 nuovi casi (su 14.333 test) per un tasso di positività del 2,5% (ieri era del 2,29%). Oggi, inoltre, è stato registrato un decesso. I nuovi casi sono stati individuati: 82 nel Barese, 78 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 45 nel Brindisino, 41 nel Foggiano, 76 in provincia di Lecce, 28 nel Tarantino. Otto casi riguardano persone residenti fuori regione mentre per altri tre la provenienza è in via di definizione. Attualmente in Puglia sono positive 3.960 persone; 125 sono ricoverate in area non critica mentre 21 sono in terapia intensiva. (ANSA).