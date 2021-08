Spagna: temperature superiori ai 46 gradi in Andalusia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 14 AGO - Oltre all'Italia, anche la Spagna è alle prese con un'ondata di caldo rovente: temperature vicinissime o superiori ai record storici sono state registrate in diverse zone del Paese tra ieri e oggi. Le massime fin qui rilevate nella giornata odierna sono state toccate nelle province di Cordova e Siviglia, in Andalusia, e si sono spinte oltre i 46 gradi, secondo i dati provvisori dell'Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet). La temperatura più alta in assoluto registrata oggi è di 46.9 gradi: è stata rilevata alle 16.30 nella stazione meteorologica di Montoro (provincia di Cordova). Se venisse confermata come misura valida, sarebbe pari a quella considerata ufficialmente come la massima storica della Spagna, registrata nel 2017 dalla stazione dell'aeroporto di Cordova. Per domani, l'Aemet prevede temperature solo lievemente inferiori a quelle di oggi. (ANSA).