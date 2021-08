Una turista 62enne di Parma cade e si ferisce in Alta Badia: salvata con l'elicottero

A Colfosco in Alta Badia nel pomeriggio si è verificato un incidente in montagna. Una donna di Parma di 62 anni durante la discesa dal Pisciadù nella Val di Mezdì è caduta e si è ferita, anche se non gravemente.

Per recuperare la donna è stato però necessario l'intervento con l'elicottero Pelikan 2 che col verricello ha tratto in salvo la donna.

Stando alle prime informazioni la donna sarebbe scivolata sul ghiaione per alcuni metri, riportando ferite alle braccia e al torace. E' stata elitrasportata all'ospedale di Bressanone.