Di Maio, partito volo rimpatrio italiani da Kabul

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Il volo dell'aeronautica militare con a bordo i nostri connazionali è partito da Kabul". Lo ha annunciato il ministro Luigi Di Maio allo speciale Afghanistan di Radio 1. Nel volo dell'Aeronautica Militare ci sono "circa un centinaio di nostri connazionali, "non solo il personale diplomatico dell'Ambasciata e dell'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo, ma anche nostri connazionali che erano in Afghanistan e che hanno risposto alla chiamata della Farnesina per ritornare in Italia", ha aggiunto. "Questo è il primo dei voli che nei prossimi giorni continueranno a decollare da Kabul per l'Italia per rimpatriare connazionali". (ANSA).