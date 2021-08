© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "In Afghanistan rimarrà un presidio diplomatico" italiano, "così come succede con le altre ambasciate straniere, e seguirà il protocollo di tutti gli altri Paesi del mondo che erano presenti in Afghanistan, nell'aeroporto di Kabul": lo ha dichiarato il ministro Luigi Di Maio a Radio 1. "E' chiaro che vedremo anche l'evolversi della situazione nelle prossime ore e decideremo come rimodulare il dispositivo nei prossimi mesi", ha aggiunto. (ANSA).