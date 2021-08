Festa al bar con 100 persone nel Bolognese, intervengono Cc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Una festa danzante con il bar trasformato in una sorta di discoteca per celebrare il Ferragosto. E' quello in cui si sono imbattuti nella tarda serata di ieri a Monteveglio, nel Bolognese, i Carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, impegnati in alcuni controlli insieme alla Polizia Locale di Valsamoggia. Ai proprietari della struttura - in cui si trovava un centinaio di persone - è stato contestata l'organizzazione di un evento danzante senza le necessarie autorizzazioni, la vendita di alcool fuori dall'orario prestabilito, la mancanza dei prezzari e la violazione della normativa anti-Covid con conseguente richiesta di chiusura del locale. Nel corso del controllo una delle persone presenti alla serata è stato denunciata con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. (ANSA).