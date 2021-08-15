 

Sei in Italiamondo

I Talebani hanno preso controllo del palazzo presidenziale

15 agosto 2021, 18:22

I Talebani hanno preso controllo del palazzo presidenziale
(ANSA) - ROMA, 15 AGO - I comandanti talebani hanno preso il controllo del palazzo presidenziale a Kabul. Lo scrive la Reuters su Twitter. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA