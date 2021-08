Talebani, ordinato l'ingresso a Kabul per evitare il caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISLAMABAD, 15 AGO - I talebani hanno permesso ai loro combattenti di entrare nelle aree della capitale Kabul che sono state evacuate dalla polizia e dalle altre forze dell'ordine per "mantenere la legge e l'ordine. "La decisione è stata presa per evitare il rischio di furti e rapine in assenza di polizia e altro personale di sicurezza", ha affermato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. In precedenza, l'ordine per i talebani era di "attendere alle porte della città, senza entrare". Gli insorti sono stati in ogni caso visti all'interno della capitale, ma la maggior parte di loro era rimasta nella periferia di Kabul, con l'idea di non voler prendere la capitale "con la forza". (ANSA).