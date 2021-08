Cantieri autostrade: Aspi, A10 potrebbe riaprire in anticipo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Se non ci saranno imprevisti durante i lavori, Aspi potrebbe riaprire il tratto di A10 a Genova entro il 22 agosto, tre giorni in anticipo rispetto ai piani. Lo ha reso noto in serata Francesco Sapio, direttore di tronco di Genova di Aspi: "Siamo riusciti ad anticipare il 70% delle lavorazioni nelle tre settimane precedenti, durante le quali abbiamo lavorato solo di notte, dal lunedì al venerdì. Oggi, dopo un primo check all'interno delle gallerie, siamo fiduciosi di riuscire a smontare il cantiere entro il 22 agosto, naturalmente al netto di imprevisti". (ANSA).