Mosca, domani il nostro ambasciatore a Kabul vede i Talebani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 16 AGO - I Talebani hanno già messo in sicurezza il perimetro esterno dell'ambasciata russa a Kabul. Lo ha detto l'inviato presidenziale russo per l'Afghanistan Zamir Kabulov. "Hanno già messo sotto protezione il perimetro esterno dell'ambasciata russa a Kabul", ha dichiarato, citato dalla Tass. "Il nostro ambasciatore è in contatto con i rappresentanti della leadership talebana. Domani, come mi ha detto proprio dieci minuti fa, incontrerà il coordinatore della leadership talebana per garantire la sicurezza, compresa la nostra ambasciata", ha sottolineato. (ANSA).