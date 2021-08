Zambia: leader opposizione Hichilema è il nuovo presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LUSAKA, 16 AGO - Il leader dell'opposizione dello Zambia, Hakainde Hichilema, è stato dichiarato lunedì vincitore delle contestate elezioni presidenziali dopo aver ottenuto oltre 2,8 milioni di voti. "Dichiaro Hakainde Hichilema presidente eletto della Repubblica dello Zambia", ha detto in un discorso televisivo il presidente della commissione elettorale, il giudice Esau Chulu. Hichilema, 59 anni, imprenditore partito dal nulla ma oggi a capo di una grande fortuna personale, ha raggiunto così, dopo sei tentativi, i vertici dello Stato sconfiggendo il suo rivale di sempre, il presidente in carica Edgar Lungu con 2,8 milioni di voti, quasi un milione in più dell'avversario. Arrestato quindici volte da quando è entrato in politica, ha trascorso quattro mesi in isolamento per 'tradimento' dopo aver bloccato il passaggio a un convoglio presidenziale subito dopo le elezioni del 2016. Decisiva per la vittoria la sua campagna sui social media. (ANSA).