Afghanistan: Facebook mette al bando i talebani

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Facebook ha reso noto di avere messo al bando dalla sua piattaforma i talebani e tutti i contenuti a sostegno del gruppo, che il social considera un'organizzazione terroristica. Secondo quanto riporta la Bbc, il colosso fondato da Mark Zuckerberg ha formato un team di esperti afgani dedicato alla rimozione di contenuti legati ai talebani, che per anni hanno usato i sociali per diffondere i loro messaggi. Oltre a Facebook, la decisione vale anche per le sue piattaforme Instagram e WhatsApp. (ANSA).