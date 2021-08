Afghanistan: Johnson-Merkel, insieme contro crisi umanitaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 17 AGO - "Un approccio condiviso" sull'Afghanistan in seno alla comunità internazionale è "cruciale" per portare avanti l'evacuazione di coloro che vogliono lasciare il Paese dopo l'avanzata dei Talebani fino a Kabul e "prevenire una crisi umanitaria" più grave, oltre che per cercare d'influire sul futuro del Paese. Lo hanno sottolineato in piena sintonia il primo ministro britannico Boris Johnson e la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conversazione ad hoc di cui dà conto stamane Downing Street, precisando come tra l'altro come Johnson abbia ribadito l'intenzione - già annunciata ieri in un analogo colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron - di convocare intanto in veste di presidente di turno un video-vertice dei leader del G7 sul dossier afgano. Il primo ministro e la cancelliera - fa sapere Downing Street - "concordano sul fatto che la cooperazione internazionale è ora cruciale sia per far fronte all'urgente necessità di evacuare gli stranieri e altri dall'Afghanistan, sia per quella di più lungo termine di prevenire una crisi umanitaria nel Paese e nella regione" "Entrambi i leader - si legge in un nota diffusa a Londra - sono determinati a usare le loro influenza bilaterale e multilaterale per incoraggiare i partner internazionali ad adottare un approccio condiviso di fronte alla sfide che abbiamo innanzi". Inclusa quella di stabilire "standard concordati sui diritti umani del cui rispetto ogni futuro governo dei Talebani in Afghanistan dovrà rispondere alla comunità internazionale". (ANSA).