Covid: rimbalzo dei morti a 170 in Gb, picco da marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 17 AGO - Rimbalzo delle vittime da Covid nel Regno Unito con 170 morti registrati oggi, picco giornaliero dai 175 del 12 marzo quando il Paese era alle prese ancora con la coda della variante Alfa (ex inglese) del virus. Su questo numero di decessi (oltre 131.000 da inizio pandemia) pesa peraltro il recupero statistico tardivo di parte dei dati riferiti al weekend; mentre il trend del contagi alimentati dalla nuova variante Delta resta in frenata (26.852 su 700.000 tamponi) e il totale dei ricoveri negli ospedali non supera 6303. I vaccini arrivano intanto alla copertura piena del 77,2% della popolazione e dell'89,6% con la prima dose. (ANSA).