Possibile intossicazione alimentare, 25 ricoverati a Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 17 AGO - Oltre 25 persone sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Rizzoli ad Ischia per attacchi di dissenteria. Si tratta degli ospiti di un hotel di Forio che hanno cominciato a sentirsi male nel pomeriggio di ieri mostrando i sintomi di una possibile intossicazione alimentare e condizioni di salute tali da richiedere il ricovero; attualmente il loro stato di salute è buono. La necessità di assistere il gran numero di pazienti ricoverati quasi contemporaneamente ha richiesto l'attivazione di un protocollo speciale operativo nell'ospedale isolano. Numerosi altri ospiti dell'albergo in cui alloggiano le persone ricoverate hanno accusato lo stesso malessere ma al momento le loro condizioni permettono di evitare il ricorso alle cure mediche in ospedale. (ANSA).