Stampa i Green pass a 4 euro in farmacia nel padovano: è polemica

Una farmacista di Montegrotto Terme (Padova) ha fatto pagare quattro euro la stampa del green pass per un cliente, ed è scoppiata la bufera. Il proprietario della carta verde covid free ha infatti postato lo scontrino sui social scandalizzandosi perchè le informazioni generali dicevano che le farmacie avrebbero dovuto stamparlo gratuitamente. La farmacista si è scusata, ma si è detta esasperata per il continuo via vai di persone, e perchè la farmacia negli ultimi tempi, proprio a causa delle nuove direttive sul green pass, si sarebbe trasformata in una copisteria.



Sui fatti è intervenuto anche l’ordine professionale che ha bacchettato la professionista, tuttavia resta il problema della gratuità della stampa, un costo vivo che ad oggi è unicamente sulle spalle dei farmacisti. Tuttavia quello delle Terme non è l'unico caso di «green pass a pagamento», casi simili si sarebbero verificati anche ad Asiago, Firenze, Napoli e Roma, con tariffe che vanno dall’euro e mezzo ai quattro euro.