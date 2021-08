© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - OTTAWA, 17 AGO - Il Canada non riconoscerà un governo dei talebani. Lo ha annunciato il primo ministro Justin Trudeau. "Quando erano al potere 20 anni fa, il Canada non ha riconosciuto il loro governo. Hanno rovesciato e sostituito con la forza un governo eletto e hanno formato un gruppo terroristico, secondo la legge canadese", ha detto Trudeau a margine di una conferenza stampa in Ontario per la campagna elettorale. (ANSA).