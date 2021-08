"Carenze in misure di sicurezza", nave cargo fermata a Olbia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - OLBIA, 18 AGO - "Med Voyager", una nave da carico battente bandiera della Sierra Leone, si trova ormeggiata forzatamente al molo industriale "Cocciani" di Olbia. A decidere lo stato di fermo per gravi irregolarità a bordo sono stati gli ispettori del nucleo Port State Control della capitaneria di porto di Olbia. La nave da 2654 tonnellate di stazza lorda proveniva da Castellon de la Plana, in Spagna ed era diretta a Djen-Djen, in Algeria. Era arrivata a Olbia per caricare cemento. La guardia costiera ha riscontrato numerose carenze in tema di sicurezza della navigazione, dai mezzi di salvataggio agli impianti e ai sistemi di sicurezza antincendio, dall'apparato motore alle procedure di manutenzione. (ANSA).