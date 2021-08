Brasile: elezioni 2022, Lula con 40% consensi in sondaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRASILIA, 18 AGO - L'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ottenuto il 40% delle intenzioni di voto, contro il 24% per l'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, in un sondaggio condotto dalla società di consulenza Ipespe in vista delle elezioni presidenziali di ottobre 2022. Il rilevamento mostra un quadro senza grandi alterazioni, rispetto a un altro realizzato il mese scorso, quando il leader del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) ottenne il 38% e Bolsonaro il 26%. In quest'ultimo sondaggio, condotto tra l'11 e il 14 agosto, il terzo posto è occupato da Ciro Gomes, del Partito democratico laburista (Pdt, di centrosinistra), con il 10% delle intenzioni di voto, seguito da Sergio Moro,l'ex giudice simbolo dell'inchiesta anti-corruzione 'Lava Jato', con il 9%. In caso di ballottaggio, il rilevamento prevede una vittoria di Lula con il 51% dei voti contro il 32% di Bolsonaro. L'indagine, commissionata dalla società di consulenza finanziaria XP, ha interpellato un migliaio di persone su tutto il territorio nazionale e ha un margine di errore del 3,2% in più e in meno. (ANSA).