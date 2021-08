Calcio: nuovo sequestro Gdf di parte stadio di Ferrara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - La Guardia di Finanza di Ferrara ha posto sotto sequestro una parte dello stadio Paolo Mazza di Ferrara dove gioca la Spal, ora in serie B. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Ferrara su richiesta della pm Barbara Cavallo. Denunciate 9 persone per frode in pubbliche forniture e falsi in progetto e collaudi. Parte dello stadio era già stata sequestrata a luglio 2019, per presunte irregolarità nelle procedure di collaudo dei lavori di ampliamento del 2018, dopo la promozione della squadra in serie A. Poi il dissequestro, subordinato a lavori. Nuove perizie avrebbero ora rilevato ancora criticità. Le parti dello stadio nuovamente sotto sequestro sono tutta la tribuna 'Est' e la copertura della gradinata 'Nord' dello Stadio comunale. Gli indagati sono nove tra tecnici e titolari/responsabili delle imprese che hanno ampliato il nuovo stadio. La vicenda inizia con la promozione della Spal in serie A nel campionato di calcio 2018/2019 e la conseguente necessità, allora, di ampliare lo stadio fino a una capienza di 16mila posti. Dopo alcuni mesi dall'ultimazione dei lavori una delle imprese sub-appaltatrici coinvolta nell'esecuzione delle opere inviò a Spal, Prefettura, Questura, Coni e Comune di Ferrara una diffida all'utilizzo delle strutture in relazione ad alcune "criticità severe nella esecuzione delle procedure di montaggio tali da esporre gli spettatori a pericoli reali e sussistenti". (ANSA).